Toen Hogwarts Legacy in februari van dit jaar uitkwam, veroverde deze magische RPG bijna de hele wereld. Het kreeg goede kritieken en ging heel vlot over de toonbank. Het moge duidelijk zijn: vele fans stonden te popelen om nog eens de wereld van Harry Potter te betreden (maar dan zonder Harry Potter zelf uiteraard). Ontwikkelaar Avalanche Software heeft nu een leuke aankondiging gedaan op het Youtube-kanaal van de game.

Hogwarts Legacy zal namelijk een heuse making-of documentaire krijgen onder de naam ‘The Wizardry Behind Hogwarts Legacy’. Verschillende leden van het team achter de game komen aan bod en zullen vertellen over het hele proces achter de schermen: leuk dus als je ge├»nteresseerd zou zijn in hoe Hogwarts Legacy precies tot stand is gekomen. Een releasedatum voor deze documentaire is nog niet vrijgegeven, maar het zou ergens later dit jaar moeten gebeuren. Misschien samen met de release van Hogwarts Legacy op de Switch op 14 november?