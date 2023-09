Dat Lords of the Fallen goud is gegaan, kon je hier al vernemen, maar nu heeft CI Games ons ook weer voorzien van een 17 minuten durende gameplay video van de game. Aan bod komt de Radiant-magie, alsook een nieuwe baas. Deze vijand komt via een portaal het gebied binnen en zal je vanop de rug van een meerkoppige draak je al een paar keer uiteen willen scheuren.

Uiteindelijk neem je het vervolgens tegen hem op in een 1v1, om te kijken wie de ander op de knieën kan dwingen. Je tegenstander beschikt hierbij over een schild en wel drie zwaarden. Mocht je dit allemaal willen bekijken, klik dan zeker even op de onderstaande video. Lords of the Fallen lanceert op 13 oktober voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.