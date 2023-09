Naast dat je in Alan Wake II met de titulaire hoofdrolspeler speelt, krijg je in het vervolg ook Saga Anderson onder de duimen. Zij is een FBI agente die een belangrijke rol in het verhaal speelt en in een nieuwe video krijgen we nu meer van haar te zien.

IGN heeft een video van ruim 10 minuten gepubliceerd, waarin we één van de vroegere missies met haar in de game zien. Je bekijkt de nieuwe gameplay hieronder. Alan Wake II verschijnt op 27 oktober voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.