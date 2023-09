Eén ding waar je zeker van kan zijn als je een Yakuza/Like a Dragon-titel speelt, is dat er oude arcade games aanwezig zullen zijn in het desbetreffende avontuur. Dit zal niet anders zijn in Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Eén van deze games is een bekende racegame die 25 jaar geleden uitkwam.

VGC heeft het laatste nummer van Famitsu gelezen, waarin aangegeven wordt dat Daytona USA 2 speelbaar zal zijn in Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Dit zal de eerste keer zijn dat deze titel op een console speelbaar is. De racegame zal exact hetzelfde zijn als de originele arcade game, maar zal een andere naam krijgen, namelijk SEGA Racing Classic 2, dit om eventuele licentieproblemen te vermijden.

Natuurlijk zullen er ook nog andere oude arcadetitels te zien en te spelen zijn, waaronder Flicky, Galaxy Force en Fighting Vipers 2.