Op de website van het Singaporese rating board, het IMDA, is een Complete Edition van Horizon: Forbidden West opgedoken.

Volgens de beschrijving op de website van de IMDA zal Horizon: Forbidden West Complete Edition zowel het basisspel als de Burning Shores-uitbreiding bevatten. Een officiële aankondiging lijkt in het verschiet te liggen gezien de recente geruchten over een nieuwe State of Play.

Horizon: Forbidden West is nu beschikbaar voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. De Burning Shores-uitbreiding is alleen speelbaar op de PlayStation 5.