Er worden mondjesmaat nieuwe beelden van Marvel’s Spider-Man 2 gedeeld, zo kon je afgelopen week al wat posters van de personages in de game bekijken. Nu hebben we drie nieuwe screenshots die het New York van de game laten zien.

Deze komen uit een artikel van de New York Times dat ingaat op de ontwikkeling van de stad. Helaas is het een artikel achter een paywall, maar mocht je interesse hebben kan je hier terecht. De beelden check je natuurlijk hieronder.