In Marvel’s Spider-Man heeft Insomniac Games New York tot waar mogelijk in detail nagebouwd en aangevuld met zaken die terugkomen in het Marvel universum. Eén gebouw blijkt echter steevast te ontbreken en dat is het Chrysler gebouw. Die zat niet in Marvel’s Spider-Man Miles Morales en komt ook in Spider-Man 2 niet terug.

Het iconische gebouw ontbreekt ook deze keer dus weer en dat heeft te maken met de eigenaars van het gebouw, die er de rechten op hebben. Insomniac Games is (wederom) niet tot een overeenkomst gekomen met de eigenaars en daarom is het gebouw weer afwezig, zo laat de ontwikkelaar weten aan de New York Times.

Wat het probleempunt precies is, is niet duidelijk. Mogelijk dat het met te hoge kosten te maken heeft, al gaat de ontwikkelaar daar niet specifiek op in. De enige uitzondering is dat het gebouw wel aanwezig was in de eerste Spider-Man.