Nog ongeveer een weekje wachten en we kunnen dan eindelijk de duistere wereld van Lies of P betreden om het verhaal van de levende pop Pinokkio op een nieuwe manier te beleven. Het wordt een bikkelharde Soulslike-RPG en dat betekent natuurlijk dat we ons zullen moeten meten met heel wat gevaarlijke tegenstanders. In een nieuwe video komen er zo enkele aan bod.

IGN laat namelijk wat concrete gameplay zien van maar liefst acht baasgevechten uit de game. Elke baas heeft een unieke moveset, dus je zal telkens nieuwe tactieken moeten toepassen als je heelhuids het gevecht wilt overleven. Bekijk de video snel onderaan dit bericht.

Lies of P verschijnt op 19 september (of 16 september via de Deluxe Edition).