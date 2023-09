Cyberpunk kende een wat hobbelige release in 2020, maar we zijn ondertussen drie jaar verder en het spel wordt met iedere update weer een stuk beter. Met de aankomende release van de uitbreiding Phantom Liberty en de 2.0 update, lijkt de interesse in het spel steeds verder op te lopen.

CD Projekt Red heeft aangekondigd dat het morgen om 17:00 uur ’s middags een nieuwe aflevering van Night City Wire zal livestreamen. In zo’n uitzending deelt de ontwikkelaar wel vaker nieuws en ontwikkelingen rondom Cyberpunk 2077. Ditmaal zal de uitzending in het teken staan van nieuwe vaardigheden en gameplay mechanics, die de uitbreiding met zich meebrengt, evenals de nieuwe radio stations waar spelers naar zullen kunnen luisteren.

Tijdens Night City Wire, dat te bekijken zal zijn via Twitch en YouTube, zal CD Projekt Red ook meer bekendmaken over Solomon Reed, het personage dat wordt gespeeld door Idris Elba. Daarnaast verwachten wij ook meer details over de 2.0 update van het spel, zoals een releasedatum.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty is beschikbaar vanaf 26 september voor de PS5, Xbox Series X|S en pc.