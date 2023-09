Bethesda heeft de eerste update voor Starfield uitgerold, zo laat de ontwikkelaar weten. Deze update is beschikbaar op zowel de pc als de Xbox Series X|S en komt met de onderstaande details.

Heel uitgebreid is de changelog niet, aangezien het slechts een paar punten zijn. Het gaat primair om het optimaliseren van de stabiliteit en de performance van de game op de platformen waarop het verkrijgbaar is.

Daarnaast worden er nog wat progressie blockers aangepakt in specifieke missies.

Performance & Stability Xbox Series X|S Improved stability related to installations.

Improved stability related to installations. Various stability and performance improvements to reduce crashes and improve framerate. Quests All That Money Can Buy : Fixed an issue where player activity could result in a quest blocker.

: Fixed an issue where player activity could result in a quest blocker. Into the Unknown : Fixed an issue that could prevent the quest from appearing after the game is completed.

: Fixed an issue that could prevent the quest from appearing after the game is completed. Shadows in Neon: Fixed an issue where player activity could result in a quest blocker.

De ontwikkelaar heeft ook een lijstje vrijgegeven van wat het vaakst gevraagd wordt door de community, waar ze dus ook mee aan de slag gaan. Het gaat om de volgende punten:

Brightness and Contrast controls

HDR Calibration Menu

FOV Slider

Nvidia DLSS Support (PC)

32:9 Ultrawide Monitor Support (PC)

Eat button for food!

Starfield is sinds 6 september officieel verkrijgbaar en in onze review lees je er meer over.