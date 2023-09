Nu Alan Wake II met een releasedatum over anderhalve maand langzaam maar zeker aan de horizon opdoemt, sijpelen er meer en meer details over de game door. In een recent interview op de Kinda Funny Games Daily show heeft creative director Sam Lake nu bijvoorbeeld laten optekenen dat de titel het langste spel wordt dat Remedy Games ooit gemaakt heeft.

Dit betekent concreet dat Alan Wake II meer dan twintig uur lang zal zijn. Daarmee stoot het Control van de troon als de Remedy titel die het meeste om het lijf heeft. Eén van de manieren waarop Alan Wake II langer zal zijn dan zijn voorganger, is door meer waarde te hechten aan de thermosflessen, die dit keer dienst doen als savepunt, zoals de schrijfmachines in Resident Evil.

Het klinkt ons alleszins als muziek in de oren. Alan Wake II verschijnt op 27 oktober.

“So Control was our longest game to date, and Alan Wake 2 is going to be longer than that — 20 hours plus.”