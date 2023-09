Liefhebbers van Paper Mario opgelet! Nintendo heeft vandaag aangekondigd dat Paper Mario: The Thousand-Year Door naar de Nintendo Switch komt. Deze titel verscheen oorspronkelijk voor de Nintendo GameCube, maar krijgt nu de remake behandeling.

In de trailer hieronder krijg je de game uitgebreid te zien, wat voor spelers van het origineel ongetwijfeld nostalgisch zal zijn. Een releasedatum is nog niet aangekondigd, maar het is de bedoeling dat Paper Mario: The Thousand-Year Door in 2024 uitkomt voor de Switch.