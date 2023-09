Begin deze week dook de Horizon: Forbidden West Complete Edition op bij de ratinginstantie in Singapore. De veronderstelling was dat het hier om een complete uitgave voor de PlayStation 5 ging, wat op zich logisch is nu de Burning Shores uitbreiding al even beschikbaar is.

Als we de betrouwbare leaker billbil-kun echter mogen geloven, gaat het hier om een uitgave die naast voor de PlayStation 5 ook naar de pc komt. Gezien het origineel al voor de pc is verschenen en daar ook succesvol op was, is het vervolg naar dat platform brengen een logische stap.

Opvallend is wel dat de game dan relatief snel al naar de pc komt, daar waar Sony doorgaans iets meer tijd neemt. Neem het vooralsnog met een korreltje zout, want niets van dit is officieel bevestigd.