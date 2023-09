Ubisoft Massive werkt al een lange tijd aan Avatar: Frontiers of Pandora die deze winter moet verschijnen, op 17 december om precies te zijn. Afgelopen E3 kregen we de nodige beelden van de game te zien en tijdens State of Play kwam de titel weer voorbij.

Deze trailer geeft je wat meer context bij het verhaal dat je in de game zult beleven en uiteraard laat het ook wat gameplay zien, waaronder het vliegen, interacties met beesten, rondrijden op iets van een paard en meer. Check de trailer hieronder en geniet.