Over iets meer dan een maand verschijnt Marvel’s Spider-Man 2, exclusief voor de PlayStation 5. Morgen (vrijdag) mogen we ook onze eerste ervaring met de game delen, gezien we de titel recent hebben kunnen spelen.

Om je alvast op te warmen heeft Insoniac Games nu een nieuwe trailer uitgebracht die meer van de nog grotere speelwereld laat zien, uitlegt hoe je tussen Spider-Mans wisselt, wat er zoal te doen is en nog veel meer.