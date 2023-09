Mocht je de Marvel’s Spider-Man 2 Digital Deluxe Edition aanschaffen, dan zul je daar wat meer voor moeten betalen. In ruil daarvoor krijg je wat in-game extra’s en om dat te laten zien hebben Insomniac Games en Sony PlayStation een nieuwe trailer uitgebracht.

Deze gaat in vogelvlucht langs alle extra’s die in de duurdere editie inbegrepen zitten en voor het gemak hebben we het ook nog even op een rijtje gezet:

Marvel’s Spider-Man 2 full game for PS5

5 unique Miles Morales suits: EnC0ded Suit Biomechanical Suit Tokusatsu Suit Agimat Suit Red Spectre Suit



5 unique Peter Parker suits: Aurantia Suit Apunkalyptic Suit Tactical Suit Stone Monkey 25th Century Suit



Additional Photo Mode items

+2 Skill Points

Alle pre-order bonussen zitten ook bij deze editie inbegrepen en dat bestaat uit het onderstaande:

Arachknight Suit for Peter early unlock (includes three color variants)

Shadow-Spider Suit for Miles early unlock (includes three color variants)

Web Grabber gadget early unlock

+3 Skill Points

Marvel’s Spider-Man 2 is vanaf 20 oktober verkrijgbaar voor de PlayStation 5.