Lies of P wist sinds de initiële aankondiging al veel aandacht te krijgen en dat is in aanloop naar de release, onder andere dankzij de uitgebreide demo, niet minder geworden. Het wachten van fans wordt eindelijk beloond, Lies of P is namelijk nu beschikbaar en dat vieren ontwikkelaars Neowiz Games en Round 8 Studios met een lanceringstrailer.

Lies of P is nu verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Je kunt de lanceringstrailer hieronder bekijken en verwacht binnenkort onze review.