Voordat CD Projekt RED volledig overstapt naar hun andere projecten, willen ze Cyberpunk 2077 nog van een immense vuurwerkshow voorzien. Dit gaan ze doen in de vorm van de uitbreiding Phantom Liberty én een gratis 2.0 update, die vlak voor de release van die uitbreiding – op 21 september – uitgerold gaat worden.

Phantom Liberty zelf lanceert op 26 september en nu heeft de Poolse ontwikkelaar op X onthuld vanaf welk tijdstip je aan de slag kunt. Je zult in ieder geval een stevige bak koffie moeten zetten, want Phantom Liberty is voor spelers in de Benelux vanaf 01:00 uur ’s ochtends te spelen op pc en een uurtje eerder, middernacht dus, voor console spelers.

Er is tevens een preload beschikbaar, je kunt namelijk vanaf 24 september de uitbreiding alvast binnenhalen, zodat je bij de release snel kunt gaan spelen.

The wait is almost over, chooms! 😎#PhantomLiberty arrives on September 26th – 1 AM CEST on PC, and midnight local time on Xbox Series X|S and PlayStation 5.

If you’re looking to deep dive into Dogtown as soon as it’s available, here’s a map with some global release timings! pic.twitter.com/5Q5diYtS5t

