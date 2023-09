Starfield is nu een kleine twee weken verkrijgbaar en na de lovende kritieken is het geen verrassing dat de game het erg goed doet. Nieuwe data van de GSD, gedeeld door GamesIndustry, laat zien dat de game een uitstekende start kent.

De titel staat momenteel op de vijfde plek van snelst verkopende nieuwe games in Europa van 2023. De titels voor Starfield zijn Hogwarts Legacy, Diablo IV, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en Star Wars Jedi: Survivor.

Met de huidige verkopen in Europa verslaat de titel ook de vorige recordhouder: Forza Horizon 5. Interessant om hierbij op te merken is dat het hier gaat om verkopen, dus de aantallen van Game Pass zijn niet meegenomen in deze informatie.