Vanaf morgen kunnen we aan de slag met de 2.0 update van Cyberpunk 2077 en een paar dagen later – op 26 september – zal de Phantom Liberty uitbreiding uitgebracht worden. Eerder onthulde ontwikkelaar CD Projekt RED al de release tijden van zowel de update als Phantom Liberty.

Nu hebben we ook een beeld van hoeveel ruimte deze vernieuwde versie van de game én de uitbreiding in beslag gaan nemen. Het immer betrouwbare PlayStation Game Size heeft namelijk weer eens diep in de krochten van Sony’s systemen zitten wroeten en kwam terug met de buit.

Het account kon onthullen dat de base game met de 2.0 update iets meer dan 56GB aan ruimte nodig heeft, een kleine daling ten opzichte van versie 1.63. Voeg je daar de Phantom Liberty uitbreiding aan toe, dan kijk je in totaal tegen ruim 89GB aan.