Voor Yakuza-fans is het nog eventjes wachten, maar op 9 november mogen ze beginnen aan Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. In deze game kunnen spelers aan de slag met oude bekende Kazuma Kiryu en dat beviel ons erg goed in onze eerdere preview. Het is nog ongeveer anderhalve maand wachten, maar de openingsvideo is nu wel al gedeeld door SEGA.

In deze video zien we hoe Kiryu eigenlijk goed naar de achtergrond verdwijnt in de drukte van de stad, waarin hij onder een codenaam door het leven gaat. Het leven ziet er heel anders uit voor hem en dat gaat gepaard met het nummer ‘Katatoki’, gemaakt door Yojiro Noda en J.I.D. Hieronder kan je het resultaat bekijken dat verrassend goed werkt.