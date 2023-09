Preview | Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – Met een andere protagonist en zelfs een andere setting, is Like a Dragon meer vatbaar om met het Yakuza-concept te spelen, dat we kennen van de Kiryu saga. Met Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name hebben we er weer een nieuw deel bij dat garant staat voor over-the-top absurditeit met tevens een intrigerend verhaal. De beste man die centraal staat in deze game is echter een oude, flinke bekende: Kazuma Kiryu! Jazeker, het legendarische Yakuza-lid keert weer terug. Op de gamescom hebben wij een klein stukje kunnen spelen van deze nieuwe telg binnen de Like a Dragon-franchise en we delen nu graag onze eerste impressies.

Een speeltuin voor volwassenen

De demo die we konden spelen werd ingeleid met een hoop gebabbel. De inhoud hiervan bewaren wij voor de review, gezien het volledige plaatje dan pas goed tot zijn recht komt. Het enige wat we kunnen vertellen is dat het eens zo bekende Yakuza-lid Kazuma Kiryu nu zijn dood in scene heeft gezet om zijn familie te beschermen. Nu wordt hij echter in conflict gebracht door een mysterieus figuur dat hem uit zijn schuilplaats probeert te verdrijven. Onder codenaam Joryu probeert Kiryu uit te vogelen hoe de vork in de steel zit. In de demo wordt Joryu namelijk met een helikopter samen met een bloedmooie dame overgevlogen naar een groot schip. Dit schip dobbert ergens op zee, wat het dus extra privé maakt. Dat schip is namelijk niet zomaar een schip: het is volledig omgebouwd tot een pretpark voor volwassenen.

Gokken, cabaret en zelfs een heuse arena is erop te vinden met alles erop en eraan. Het is hier dat de demo echt begon en wij de eerste stappen konden zetten met Kiryu. Er waren drie onderdelen die we konden uitproberen: in een winkel lekker shoppen naar kleding, een cabaret club binnen banjeren en knokken in de arena. Het verkleedpartijtje is niet heel bijzonder en is wat je ervan verwacht; wij hebben ons maar uitgedost in een strak rood trainingspak met een cap, een vergelijkbare stijl als wat Colin Farrell in de film ‘The Gentleman’ had. Daarna was een bezoekje aan de arena het volgende op het programma, omdat we toch wel benieuwd waren naar de gameplay natuurlijk. En dit is iets waar we meer plezier mee hadden dan vooraf verwacht.

Gekke capriolen

Kiryu heeft nu verschillende soorten speciale vaardigheden ter beschikking. In plaats van verschillende poses aan te nemen en verschillende vechtstijlen te gebruiken, heb je de beschikking over vier vaardigheden. Zo kun je met een laser-lasso een groep tegenstanders vangen en weggooien: simpelweg na het vangen met je pookje een richting aangeven en iedereen vliegt weg. Ideaal voor crowd control. Een andere vaardigheid is het inroepen van kleine drones die schade aanbrengen, als een stel irritante vogels. Handig als extra hulp tussendoor. Daarnaast heb je ook nog de mogelijkheid om een kleine tijdbom uit je zak te toveren en tussen de vijanden te droppen, om nog eens lekker irritant te doen.

Onze favoriet waren toch wel de stuwraketten op je schoenen. Je kunt hiermee lekker beuken tegen de gangsters op je pad en ook weer snel wegkomen als je in een lastige situatie zit. De vaardigheden zijn elk ontzettend grappig en absurd om te gebruiken, alsook bizar om te zien. Zo zal het je waarschijnlijk wel opvallen: de gadgets die je elk als vaardigheid gebruikt zijn nogal high-tech. Kiryu is namelijk voor eens niet in de rol van Yakuza getreden, maar meer als een soort geheim agent. Dat maakt de sfeer rondom de beste man ook weer fris, zeker na een grote hoeveelheid Yakuza-games achter de kiezen te hebben gehad.

De arena is echt ongelooflijk

In de arena heb je veel te doen. Zo kun je niet alleen met Joryu vechten, maar ook met andere (bekende) personages die je kent uit Yakuza- en de Like a Dragon-games. Je kunt het solo opnemen tegen 100 man, of gewoon in teamverband vechten. Voor je de ring in gaat heb je de mogelijkheid om een personage uit te kiezen en hiermee los te gaan. In verband met tijdgebrek hebben we het gehouden bij Joryu en vochten we tegen de 100 kerels met agressie problemen. Door de verschillende personages en teamverbanden in de arena, kun je er behoorlijk wat plezierig tijdverdrijf uit halen.

Eens even lekker ontspannen

De laatste stop was bij de cabaret club. Hier kon je een gezelschapsdame kiezen en deze aan de hand van een vraag en antwoord spel compleet inpalmen. Het opvallende hieraan is dat de dames allemaal echte personen zijn. Geen CGI vrouwen, maar echte actrices. Het doet een schepje bovenop de al belachelijke setting waar je je in bevindt, maar dit kan ook niet meer Yakuza zijn, wat alleen maar leuk is. Toen we onze schoonheid verlieten werd de demo helaas afgekapt. In de korte tijd dat we de game hebben kunnen uittesten, hebben we echter veel kunnen meemaken en plezier gehad.

Voorlopige conclusie

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name is meer Yakuza en meer Like a Dragon. Is het per se anders? Niet echt, maar in dit geval is dat misschien niet heel erg. Kiryu/Joryu voelen fris aan en de sfeer is weer lekker absurd. Op het grafische aspect zijn we in deze preview niet echt ingegaan, maar verwacht hierbij niet heel veel vooruitgang. De game brengt gewoon meer plezier voor de liefhebbers en doet dat op een interessante manier. Inmiddels, na zoveel delen, weet je ook wel wat je ervan kunt verwachten. Het is daarom eigenlijk gewoon uitkijken naar de release van de game op 9 november.