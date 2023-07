Wat er precies met Kazuma Kiryu is gebeurd tussen de gebeurtenissen van Yakuza 6: The Song of Life en Yakuza: Like A Dragon is voor nu nog in wat mysterie gehuld. In november dit jaar zal dat allemaal verduidelijkt worden in Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Naarmate de release dichterbij komt krijgen we natuurlijk ook steeds meer informatie voorgeschoteld.

Naast de onderstaande screenshots heeft SEGA ook nog wat details over het verhaal gedeeld. Na Yakuza 6 werkt Kiryu voor de Daidoji Faction onder de undercover naam Joryu. Nadat het een en ander fout gaat tijdens een deal in Yokohama wordt ‘Joryu’ herkend en moet hij een mysterieuze groep achterna om zijn identiteit te beschermen. Naast een hoop nieuwe namen mogen we in ieder geval ook nog een bekende naam verwachten, namelijk Homare Nishitani. Maar dat is niet dezelfde persoon als in Yakuza 0.

Hoe dat precies zit komen we ongetwijfeld vanaf 9 november te weten wanneer Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.