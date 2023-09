Nog iets minder dan een maand en dan ligt Marvel’s Spider-Man 2 in de winkels voor de PlayStation 5. Een paar weken terug speelden we een build van de game die inmiddels dik twee maanden oud is, maar toen al zeer solide aanvoelde, wat dus een goed teken was.

Het belangrijkste moment voor een ontwikkelaar in aanloop naar de release is natuurlijk het moment waarop de game goud gaat, wat in feite zoveel betekent als dat de game klaar is. Dit geldt nu ook voor Marvel’s Spider-Man 2, zo laat Insomniac Games via X weten.

De game wordt nu op disc gedrukt, zodat het tijdig verscheept kan worden. Dit betekent ook dat de game definitief de releasedatum van 20 oktober zal gaan halen, al hadden we eigenlijk niets anders verwacht.