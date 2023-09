Nog een kleine anderhalve maand en we kunnen eindelijk genieten van één van de felst geanticipeerde vervolgen ooit in het horrorgenre. Alan Wake II belooft een behoorlijk sfeervolle en enerverende ervaring te worden, iets dat alleen maar bevestigd wordt in de nieuwe gameplay video die IGN de wereld heeft ingestuurd.

Hierin loopt Alan Wake niemand minder dan Alex Casey – gespeeld door regisseur Sam Lake – tegen het lijf, een detective die in Wakes boeken de revue passeert. Hoe het met Casey afloopt, moet je vooral zelf ervaren. Wees wel gewaarschuwd: de beelden maken het wachten op de release alleen maar minder draaglijk.