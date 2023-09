In Marvel’s Spider-Man (en Miles Morales) maakte het niet uit van welke hoogte je viel, de superheld kwam altijd op zijn pootjes terecht zonder enige schade op te lopen. In het tweede deel kun je dit echter aanpassen.

In een YouTube-video van Blitzwinger worden meer dan 50 al ontdekte nieuwigheden in Spider-Man 2 besproken. Een daarvan is dat je nu zelf kunt bepalen of je schade wilt oplopen als je van grote hoogtes valt, of niet.

Deze functie is namelijk een van de nieuwe instellingen die je aan of uit kunt zetten in het optiemenu. Hiermee kun je de gameplay aanpassen aan je persoonlijke voorkeur, maar als het toch niet bevalt is het zo weer uitgezet.