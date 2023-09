In Tekken 3 werd een opvallend personage geïntroduceerd, namelijk Panda. Sindsdien is dit personage een onmisbaar onderdeel geworden van de serie. Het is dan ook geen verrassing dat Panda ook in Tekken 8 weer van de partij zal zijn.

Tijdens de Tokyo Game Show 2023 heeft Bandai Namco aangekondigd dat Panda de Kuma Shinken-vechtstijl zal hanteren. Deze stijl omvat krachtige aanvallen die gebruikmaken van de klauwen van het personage.

Er is op dit moment nog geen trailer beschikbaar voor Panda in Tekken 8. Gezien het feit veel vechters in de game al introductievideo’s hebben gekregen, zal de trailer voor Panda waarschijnlijk niet lang op zich laten wachten.