De werelden van veel games worden steeds groter, gedetailleerder en voorzien van nog meer visuele pracht, alsook gameplay mechanieken en bijbehorende elementen. Dit zorgt ervoor dat games tegenwoordig vaak veel ruimte in beslag nemen, zeker wanneer de bestanden niet gecomprimeerd worden. Mortal Kombat 1 sloeg bijvoorbeeld al een gat in je SSD door 114GB te vereisen en ook Final Fantasy VII Rebirth houdt zich niet in.

In een interview met Game Informer bevestigde director Naoki Hamaguchi de bestandsgrootte van de game. Final Fantasy VII Rebirth neemt maar liefst 150GB in beslag. Gezien deze omvang zal de game ook op twee discs geleverd worden, wat al bij de aankondiging van de releasedatum bekend werd gemaakt.

De eerste disc zal 100GB groot zijn en de tweede disc de resterende 50GB bevatten. Als de game eenmaal volledig geïnstalleerd is, hoef je maar één disc te gebruiken om de game te kunnen spelen. Het wisselen van discs op een bepaald punt in de game is dus niet nodig.