Begin volgend jaar verschijnt The Final Shape, de eerstvolgende uitbreiding voor Destiny 2. Deze uitbreiding komt ook met drie nieuwe Supers en Aspects, waarvan Bungie nu de eerste details heeft vrijgegeven. Deze toevoeging is in het kader van het gevecht tegen The Witness, die de ultieme eindbaas vormt van de huidige saga.

De drie nieuwe Supers zijn Twilight Arsenal, Storm’s Edge en Song of Flame. Voor elk van deze Supers heeft Bungie een korte video uitgebracht die een indruk geeft van hoe het er in de game uitziet en werkt. Per stuk én voor de drie nieuwe Aspects hieronder ook nog een korte toelichting.

Supers

Titan (Void): Twilight Arsenal

Spelers kunnen drie Void-bijlen gooien die vijanden naar zich toetrekken en laten exploderen. Deze Super brengt zware schade toe en verzwakt vijanden die nog in leven zijn.

Zowel de speler zelf als het fireteam kan de gegooide bijlen oppakken en gebruiken als wapens.

Hunter (Arc): Storm’s Edge

Middels het gooien van een Arc dagger teleporteert de speler zichzelf naar voren. Direct daarna wordt er een dodelijke aanval in de vorm van een wervelwind uitgevoerd welke grote schade aan vijanden toebrengt.

De Hunter kan dit per Super drie keer doen, waardoor het voor de speler mogelijk is om grote afstanden af te leggen en veel schade aan de vijand toe te brengen.

Warlock (Solar): Song of Flame

Warlocks worden radiant, overchargen hun meleevaardigheid en hun granaat wordt een Spirit of Flame dat vijanden in de buurt opzoekt en vervolgens explodeert.

Bondgenoten krijgen een verhoogde vaardigheidsregeneratie en meer weerstand tegen schade. Daarnaast wordt scorch toegepast op hun Solar- en Kinetische wapens.

Aspects

Titan (Void): Unbreakable

De speler kan zijn granaat gebruiken om een schild te maken dat inkomende schade blokkeert en aanvallen absorbeert. Deze kunnen vervolgens worden losgelaten om enorme schade toe te brengen.

Hunter (Arc): Ascension

Terwijl een Hunter in de lucht is, kunnen ze hun klassevaardigheid consumeren en zichzelf omhoog stuwen om vijanden in de buurt schade toe te brengen. Ook worden vijanden direct van jolt voorzien. Daarnaast versterken ze hun fireteam.

Warlock (Solar): Hellion

Warlocks kunnen hun klassevaardigheid activeren om een Solar Soul op te roepen die vlammende mortieren afvuurt en vijanden op grote afstand in vuur en vlam zet.

The Final Shape verschijnt op 27 februari 2024.