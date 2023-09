De laatste tijd hebben we al veel nieuws gekregen over Final Fantasy VII Rebirth, de opvolger van de Final Fantasy VII Remake uit 2021. De nieuwste trailer met releasedatum die tijdens State of Play werd getoond, bracht heel wat info met zich mee en nu heeft Final Fantasy VII Rebirth zich ook laten zien tijdens Tokyo Game Show 2023.

De game kwam aan bod in een voorstelling die langer dan een uur duurde, waarbij er ongeveer een half uurtje aan gameplay werd getoond. Heel wat zaken kwamen voorbij: chocobo’s, exploratie, gevechten én later in de video ook een minigame waar Cloud een piano bespeelt. Bekijk de beelden hieronder (de meeste gameplay zie je vanaf minuut 29).

Final Fantasy VII Rebirth verschijnt op 29 februari 2024 voor de PlayStation 5.