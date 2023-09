Tekken 8 heeft op de Tokyo Game Show groots ingezet met een twee uur durende gameplay showcase. Alles werd ingezet om twijfelaars te overtuigen en fans in vervoering te brengen. Zowat elke gamemodus passeerde de revue, voorzien van spectaculaire beelden en kostbare informatie. Een ware must-see voor elke Tekken fan, als je ’t ons vraagt.

Enkele belangrijke details gaan we jullie niet onthouden. Zo zal je bij het herbekijken van een wedstrijd tien seconden kunnen herspelen, zodat je kan uitproberen wat je beter had kunnen doen. Of wat dacht je van de Super Ghost Battles, waarin een AI andere spelers of zelfs jezelf nabootst, kwestie van je de ultieme uitdaging te geven.

De toekomst ziet er rooskleurig uit voor Tekken-fans, zoveel is in ieder geval duidelijk.