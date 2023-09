PayDay 3 werd vorige week officieel uitgebracht, maar echt soepel is de lancering niet verlopen. Het moeten aanmaken van een account of moeten inloggen op de game via de in-game browser voordat je kan gaan spelen kwam de titel al op veel kritiek te staan en eenmaal in de game blijken de servers allesbehalve stabiel.

Nu is dat niet onvermijdelijk bij een online game, maar met verschillende stresstests eerder dit jaar, zou je verwachten dat het allemaal iets soepeler werkt. De twee voornaamste problemen zijn nog altijd toegang krijgen tot de game en gebrekkige match making, wat bij veel spelers irritatie opwekt.

De ontwikkelaar is bewust dat deze problemen eigenlijk niet zouden mogen en daarom heeft Tobias Sjögren, Starbreeze Studios CEO, excuses aangeboden via X. Hij stelt dat het onmogelijk is om je voor te bereiden op elk scenario, maar wel dat ze het beter hadden moeten doen. Ze doen hun best het zo snel mogelijk op te lossen.

“We are so sorry that the infrastructure didn’t hold up as expected, and although it’s impossible to prepare for every scenario – we should be able to do better. We work tirelessly until we have restored all services and our players can get back to heisting again without issues!”