Morgen verschijnt de Phantom Liberty uitbreiding voor Cyberpunk 2077 en mocht je deze uitbreiding aangeschaft hebben (of gaan aanschaffen) in combinatie met de oorspronkelijke game, dan is het niet mogelijk de uitbreiding te pre-loaden. Dit laat CD Projekt RED op X weten.

Ze geven aan dat als je deze bundel gekocht hebt/koopt, je zult moeten wachten tot de officiële release vannacht. Nadien is het mogelijk om Phantom Liberty via de PlayStation Store te downloaden. Ze bieden hun excuses aan voor het gebrek aan een pre-load optie, maar geven niet aan waardoor het komt. Als je de uitbreiding los aangeschaft hebt, is een pre-load wel beschikbaar.

Bij een pre-order zouden spelers op de PlayStation de Quadra bonus krijgen, maar hier zijn ook wat issues mee. Het is mogelijk dat die na release niet direct beschikbaar is, maar de ontwikkelaar is bezig om ervoor te zorgen dat spelers die bonus zo snel mogelijk krijgen.

Het gaat dus niet helemaal vlekkeloos, de lancering van Phantom Liberty op de PlayStation, maar het belangrijkste is dat spelers morgen in ieder geval met de content aan de slag kunnen. Of Phantom Liberty de moeite waard is lees je binnenkort in een artikel.

“Important information for PlayStation 5 gamers — If you purchased the Cyberpunk 2077 + Phantom Liberty bundle, to download Phantom Liberty claim it from the PlayStation Store by pressing “download” once the game releases at midnight local time. We apologize for the lack of a pre-load.

The pre-order Quadra may not be available for PlayStation at first. This may especially affect regions where the game will release first due to their time zones. We are working to ensure players receive their bonus as soon as possible!”