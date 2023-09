PayDay 3 heeft voorafgaand aan de release meerdere testmomenten gekend, waar de community aan mee kon doen. Hieronder viel een stresstest van de servers, maar duidelijk is dat de game alsnog niet in orde was bij de lancering. Het inloggen via een in-game webbrowser zorgde al voor veel problemen en door de enorme stroom aan spelers liep het volledig in de soep met de match making.

Starbreeze Studios heeft reeds z’n excuses aangeboden en probeert het allemaal zo snel mogelijk op te lossen. Het is voor hen ook enigszins een verrassing, omdat een onverwachte fout voor de problemen heeft gezorgd. Dit deed zich bij eerdere testen niet voor, waardoor het alle hens aan dek was bij Starbreeze om het op te lossen.

Het grootste punt van kritiek is echter dat de game geen offline modus kent en je er dus bij (connectie) problemen niet zoveel mee kan, tot frustratie van veel spelers. Hier heeft de ontwikkelaar nu ook op gereageerd en dat met het bericht dat ze kijken naar een mogelijkheid om de game offline, solo te kunnen spelen.

Dit zal echter niet op korte termijn komen, want de focus ligt nu bij het oplossen van de problemen. Nu hebben wij de game gisteren en eergisteren gelukkig wel kunnen spelen zonder al te veel issues, dus het ziet er naar uit dat het nu beter gaat. Verwacht binnenkort onze review.

“As been communicated by Andreas for example that team is looking at possibility to add some sort of offline mode.”