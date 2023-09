Assassin’s Creed: Mirage is vanaf 5 oktober verkrijgbaar en omdat die release nu zo dichtbij is, heeft Ubisoft alvast de launch trailer uitgebracht. Deze trailer laat met ondersteuning van muziek en Roshan (leider van de Hidden Ones) de nodige actievolle beelden zien.

Check de trailer hieronder om goed in de sfeer te komen. Meer weten over Assassin’s Creed: Mirage? Check dan zeker even onze preview.