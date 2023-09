Eerder deze maand verscheen Mortal Kombat 1 en in onze review heb je kunnen lezen dat we te spreken zijn over het eindresultaat, maar dat de game niet het niveau haalt van Mortal Kombat 11. In technisch opzicht waren ook niet alle zaken al in orde, daarom heeft NetherRealm Studios een nieuwe update uitgebracht.

Deze update is nu beschikbaar om te downloaden en komt met de beknopte, onderstaande lijst van details. De update richt zich onder andere op lokalisatie issues, de stabiliteit en wat problemen in de Invasions modus. Deze update is specifiek voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S versie van de game.

Addressed issues in Invasions

Daily/Weekly quests can now all be completed

Brutality move lists corrected

Stability fixes

Localization fixes

Mortal Kombat 1 is verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.