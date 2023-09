Het is niet zo gek lang geleden dat Sony de laatste State of Play uitzond en er bestaat een kans dat er nog een nieuwe uitzending op korte termijn plaatsvindt. De persoonlijk assistent van Hideo Kojima plaatst geregeld foto’s van de legendarische Japanner op X, wat doorgaans bestaat uit dagelijkse activiteiten.

De foto van eerder deze week toont dat Kojima achter een pc zit en bezig is met een edit. Scherpe ogen hebben echter ingezoomd op de foto en menen uit de bestandsnaam op te kunnen maken dat er ‘State of Play’ in terugkomt. Nu is het nogal vaag bij inzoomen, maar het is plausibel als je het ons vraagt.

Dit werpt ook de vraag op of er sneller een nieuwe State of Play komt dan verwacht. Indien zo, dan is het goed mogelijk dat er een nieuwe Death Stranding 2 trailer getoond wordt. Gezien we nog in september zitten, is het bovendien realistisch om nog een uitzending voor het einde van het jaar te verwachten.

Dit baseren we weer op de lege line-up voor 2024. Het is qua nieuwe games op third-party content na erg troebel in wat Sony gepland heeft staan voor volgend jaar. Zou Death Stranding 2 een game voor eind 2024 kunnen zijn? Het is pure speculatie, maar wie weet. Misschien is het ook een storm in een glas water en ziet men online gewoon spoken.