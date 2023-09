Liefhebbers van duistere en actievolle RPG’s hebben het goed de laatste tijd. Eerder verscheen al het uitstekende Lies of P en binnenkort mogen spelers de reboot van Lords of the Fallen verwachten. Op 13 oktober om precies te zijn. Om iedereen die de laatste tijd de game niet zo nauwgezet gevolgd heeft even bij te brengen over het hoe en wat, is er nu een nieuwe trailer uitgebracht die een overzicht geeft.

In deze uitgebreide trailer wordt namelijk duidelijk in beeld gebracht wat je kan verwachten van de game. Niet alleen het verhaal wordt besproken, ook zie je goed hoe de combat eruitziet. Verder zien we veel gebieden voorbij komen uit beide werelden; in Lords of the Fallen zal je namelijk in het land der levenden – Axium – reizen, maar je eveneens in het rijk van de doden, genaamd Umbral, begeven.