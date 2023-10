Onlangs ontsloeg Epic Games ongeveer 16% van zijn werkkracht, dat zijn maar liefst meer dan 800 mensen die hun baan zijn verloren. Kort nadat dit nieuws naar buiten werd gebracht waren er geruchten dat iedereen bij Fall Guys ontwikkelaar Mediatonic was ontslagen, dit bleek echter vals alarm te zijn.

In een verklaring aan VGC laat Epic Games weten dat niet iedereen bij Mediatonic is ontslagen en dat het werk van de studio aan Fall Guys nog steeds een prioriteit is binnen het bedrijf.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe hard Mediatonic dan wél geraakt is door de ontslagen binnen Epic Games, maar voor nu blijkt de studio in ieder geval nog te bestaan.