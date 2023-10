Marvel’s Spider-Man 2 komt met steeds hogere snelheden op ons afgeslingerd en dat betekent dat ontwikkelaar Insomniac Games de hypemolen steeds heviger aanzwengelt. Daar hoort uiteraard een presentatie bij op de New York Comic Con, waar onder andere enkele nieuwe kostuums voor de game zullen worden onthuld.

De onthulling in kwestie zal plaatsvinden op 12 oktober. We hebben er uiteraard nog het raden naar welke kostuums we precies voorgeschoteld zullen krijgen, maar gezien de variatie die we in de vorige game reeds aantroffen, vermoeden we dat het wel eens de spectaculaire tour op kan gaan. We zijn benieuwd.