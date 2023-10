Over een paar weken verschijnt Alan Wake II, het langverwachte vervolg op de game die in 2010 uitkwam. Ditmaal brengt Remedy Entertainment de game zelf uit en de titel komt ook gelijk naar alle moderne platformen, van exclusiviteit – zoals bij het eerste deel (in eerste instantie) – is niet langer sprake.

Gezien het alweer even geleden is dat de originele game uitkwam, heeft IGN nu in samenwerking met Sam Lake van Remedy een video gemaakt. In deze video vertelt Lake het verhaal van Alan Wake tot dusver, wat het dus een uitstekende recap maakt om je geheugen mee op te frissen. Alan Wake II verschijnt op 27 oktober voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.