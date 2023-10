Season of the Witch is op dit moment nog in volle gang, maar ondertussen is ontwikkelaar Bungie al druk bezig met alweer het 23ste seizoen van Destiny 2. De studio heeft nu onthuld dat het aankomende seizoen zal draaien om een nieuwe feature wat “Gunsmith Focusing” heet.

Kort gezegd houdt dit in dat spelers zich kunnen richten op het verzamelen van specifieke Foundry wapens. Bungie zegt wel dat wapens van Season 16 tot en met 19 aanvankelijk in de “pool” zullen zitten. Het focussen van een wapen kost drie Gunsmith Engrams en 5.000 Glimmer. De onderstaande wapens zul je kunnen verzamelen via deze nieuwe feature.

Het nieuwe seizoen van Destiny 2 zal naar verluidt eind november van start gaan.