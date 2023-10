Aanstaande donderdag is het dan eindelijk zo ver, dan kunnen fans van de Assassin’s Creed franchise aan de slag met de allernieuwste telg in de serie. Ubisoft belooft een terugkeer naar de roots van de franchise, maar in hoeverre dat daadwerkelijk het geval gaat zijn zullen we snel echt te weten komen.

Mirage ziet de terugkeer van een personage dat werd geïntroduceerd in Assassin’s Creed: Valhalla. Om de tijdlijn van Mirage te illustreren heeft Ubisoft nu een nieuwe trailer uitgebracht daar daar een duidelijk beeld van geeft.

Assassin’s Creed: Mirage speelt zich af in het jaar 861 na Christus, zo’n 900 jaar na Assassin’s Creed: Origins en 12 jaar vóór de gebeurtenissen van Assassin’s Creed: Valhalla en 313 jaar vóór het spel waar het allemaal mee begon, Assassin’s Creed.

Assassin’s Creed: Mirage is vanaf 5 oktober beschikbaar voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Onze review van Assassin’s Creed: Mirage kun je morgen verwachten.