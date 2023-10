Forza Motorsport is vanaf 10 oktober officieel verkrijgbaar, maar gisteren verliep het embargo op de reviews al. In de review van Nando heb je kunnen lezen dat we erg te spreken zijn over de racegame en we zijn zeker niet de enige.

Wereldwijd krijgt de sim-racer van Turn 10 Studios mooie cijfers, wat voor een uitstekend gemiddelde op Metacritic zorgt. Om een beeld te geven hebben we een selectie van cijfers verzameld en hieronder op een rijtje gezet.

Player2 – 10

Daily Star – 10

Twinfinite – 10

MondoXbox – 9.5

God is a Geek – 9.5

GamingTrend – 9.5

Generación Xbox Р9.5

SomosXbox – 9.2

But Why Tho? – 9.0

GameSpew – 9.0

IGN Frankrijk – 9.0

Pocket Lint – 9.0

Xbox Era – 9.0

GamingBolt – 9.0

TrueAchievements – 9.0

The Games Machine – 9.0

Attack of the Fanboy – 9.0

Power Unlimited – 9.0

GAMINGbible – 9.0

Game Informer – 8.8

Hobby Consolas – 8.8

Areajugones – 8.7

GamePro Germany – 8.7

Jeuxvideo.com – 8.5

Gamersky – 8.5

Everyeye.it – 8.5

Gamer – 8.5

New Game Network – 8.4

Vandal 8.4

GAMES.CH – 8.2

Digital Trends – 8.0

GameCrate – 8.0

GameSkinny – 8.0

Gamereactor – 8.0

Pure Xbox – 8.0

VGC – 8.0

TrueGaming – 8.0

Screen Rant – 8.0

TheSixthAxis – 8.0

Metro GameCentral – 8.0

Eurogamer – 8.0

Windows Central – 8.0

COGconnected – 8.0

IGN – 8.0

The Gamer – 8.0

Gaming Age – 7.5

Stevivor – 7.5

Multiplayer.it – 7.5

Gamer.no – 7.0

GamesRadar+ – 7.0

Uit deze cijfers blijkt wel dat Forza Motorsport een meer dan prima racegame is. Ga jij de game halen of uitproberen? De game zit bij release bij Xbox Game Pass inbegrepen.