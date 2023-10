Vorige week kondigde Guerrilla Games de Complete Edition van Horizon: Forbidden West aan. Het spel is vanaf 6 oktober beschikbaar op de PS5 en zal begin 2024 worden uitgebracht voor de pc.

Met de release morgen beginnen er ook foto’s online op te duiken van de boxart van het spel. De foto werd gedeeld door @Doesitplay op X. Op de Frans-Nederlandse boxart van het spel is te zien dat de fysieke editie van Horizon: Forbidden West – Complete Edition twee discs in het hoesje zal bevatten.

Horizon: Forbidden West is hiermee de eerste game die twee discs zal aanbieden om het spel te kunnen spelen op de PS5. De verwachting is dat we dit vaker gaan zien, zo is het ook al bekend dat Final Fantasy VII: Rebirth op twee discs zal worden uitgebracht.