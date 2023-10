Met Final Fantasy VII: Rebirth zullen spelers in 2024 eindelijk het verhaal van Final Fantasy VII Remake kunnen verderzetten. Naar goede gewoonte zal je met dit nieuwe deel in de populaire franchise heel wat uurtjes aan gameplay binnenhalen. In een interview met de BBC onthulde game director Naoki Hamaguchi onlangs hoeveel precies.

Als je in Rebirth je aandacht exclusief op de hoofdverhaallijn richt, zal het zo’n 40 tot 50 uur duren vooraleer je tegen de aftiteling aankijkt. Er is echter veel meer te doen dan alleen dat; wie alle sidecontent wil doen en elke hoek van de spelwereld wil verkennen zal al gauw meer dan honderd uur bezig zijn. Waar voor je geld, heet dat.

“I’d say just doing the main story alone, you’re looking at 40 to 50 hours to complete without doing anything else. Then on top of that we’ve got so much side content and exploration content in the world. There’s actually more side content than there is main story content.”

“So if you’re going to really go into everything, dig deep, explore the world and find everything you’re easily looking at over 100 hours if you want to do everything.”