Xbox en pc-gamers hebben er binnenkort een topper van een game bij, namelijk niets minder dan Forza Motorsport. De officiële release is nog een paar dagen van ons verwijderd, maar de game scoort al hoge ogen bij veel media en ook bij ons. In onze review gaven we de game immers een 8.5, aanrader dus.

Bij racen draait het natuurlijk om de snelste te zijn en om te winnen, wat dan ook de boodschap van de launch trailer is. Hierin draait het om winnen, maar niet op een manier zoals je denkt. Volgens de trailer is winnen namelijk meer dan alleen de race als eerste finishen.

Winst valt te behalen in elk aspect van de race. Of het nu om de pitstop gaat, het inhalen van tegenstanders of het nemen van bochten: alles draait om winnen en dat wordt getoond in de onderstaande launch trailer.