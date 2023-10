RoboCop: Rogue City werd al in 2021 aangekondigd, maar heeft tot op heden het daglicht nog niet gezien. Zo werd in augustus nog bekendgemaakt dat de game wat vertraagd was en nu gepland staat voor 2 november. Het is dus nog even wachten op het avontuur met onze in zilver beklede agent, maar op pc kunnen geïnteresseerden al met een demo aan de slag.

Voor degene die daar geen mogelijkheid toe hebben, hieronder 22 minuten van de demo waarin we genoeg te zien krijgen. Zo krijgen we een duidelijke introductie waarbij RoboCop het nieuws volgt en besluit te helpen, evenals een hoop gameplay waarin veel bad guys het loodje leggen tegenover de superieure kracht van RoboCop.