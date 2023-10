Er zijn twee extra campagnes onderweg voor Dead Island 2, maar de game krijgt ook nog een extra modus genaamd: Neighborhood Watch. Hier is nu meer informatie over beschikbaar gekomen.

Dankzij Insider Gaming weten we nu namelijk dat in Neighborhood Watch met drie spelers wordt gespeeld. Het doel is om een safehouse gedurende vijf in-game dagen te beschermen. Je moet overleven door vallen te plaatsen, wapens te vinden en op zoek te gaan naar proviand.

Je kunt ook items verdienen en dat doe je door dagelijkse doelen te halen. Deze worden elke dag moeilijker, maar je kunt er ook voor kiezen om op dag één al de moeilijkste doelen aan te gaan. Natuurlijk geldt: hoe moeilijker de opdracht, hoe sterker de wapens en andere beloningen die je kunt verdienen.

Wanneer Neighborhood Watch aan de game zal worden toegevoegd, is nog niet bekend. Het is ook mogelijk dat deze modus bij één van de extra campagnes wordt geleverd.