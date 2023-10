Liefhebbers van de Sword Art Online-serie kunnen weer aan de slag met een nieuw deel: Sword Art Online: Last Recollection. Om de lancering te vieren, is er een nieuwe trailer vrijgegeven die je een goede indruk van de game geeft. Deze video kun je onderaan dit bericht bekijken.

Het nieuwste deel in de RPG-serie is extra speciaal, omdat de reeks dit jaar tien jaar bestaat. In die tijd zijn er zeven verschillende games uitgebracht. Last Recollection belooft het beste deel van de franchise te worden, onder andere door een verbeterd vechtsysteem.